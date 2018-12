Medie: Mueller klar med nye detaljer om Rusland-undersøgelse

Fredag vil specialanklager Robert Mueller komme med nye detaljer om, hvordan to af den amerikanske præsident Donald Trumps tidligere tætte støtter har hjulpet eller forhindret undersøgelsen af mulig russisk indblanding i præsidentvalget i 2016.Det skriver Reuters I sidste måned beskyldte Robert Mueller Trumps tidligere kampagnechef Paul Manafort for at lyve over for anklagerne, og han vil indsende oplysninger om de påståede løgne i en indberetning til en føderal domstol i Washington.Det kan kaste nyt lys over Manaforts forretningsmæssige forhold eller hans rådgivning for pro-russiske interesser i Ukraine.Derudover vil Muellers kontor og statsadvokaten for det sydlige distrikt i New York, indberette notater om Trumps tidligere mangeårige advokat Michael Cohen.I sidste uge erklærede Cohen sig skyldig i at have løjet over for Kongressen.Han talte usandt om en ejendomshandel i Rusland, der handlede om at bygge et Trump Tower i Moskva.I august erklærede Cohen sig skyldig i at have svindlet i sit taxiselskab i New York, at have foretaget banksvindel i sager, der vedrører hans tidligere arbejde for Trump.Ifølge Reuters vil opmærksomheden nu være rettet mod, om Mueller afslører ny information, der kan supplere Cohens bekendelser i sidste uge.Onsdag skrev Ritzau , at Michael Flynn, som er en af Trumps tidligere rådgivere, muligvis slipper for at blive idømt en fængselsstraf for at have løjet om en samtale med en russisk topdiplomat, fordi Flynn har "hjulpet væsentligt" i undersøgelsen.Ifølge flere medier er Mueller ved at færdiggøre en endelig rapport efter godt halvandet års undersøgelser, skrev Ritzau.