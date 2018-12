Demokraterne kaprer endnu et sæde i Repræsentanternes Hus

Demokraterne i USA har vundet endnu et sæde i Repræsentanternes Hus.



Det står klart, efter at republikanske David Valadao torsdag måtte give fortabt over for den demokratiske udfordrer T.J. Cox i Californiens 21. kongresdistrikt.



En post, David Valadao ellers har siddet på siden 2012.



Dermed styrker Demokraterne sit flertal i Repræsentanternes Hus til 235 ud af de i alt 435 pladser efter midtvejsvalget den 6. november.



Det er en gevinst på 40 pladser sammenlignet med før valget.



Demokraten Nancy Pelosi, der står til at blive formand for Repræsentanternes Hus, når den nyvalgte Kongres den 3. januar begynder sit arbejde, hilser T.J. Cox' sejr velkommen.



"Det er meget spændende at have vundet mindst 40 pladser - måske en mere," siger hun.



Republikanerne har vundet 199 pladser i Repræsentanternes Hus.



Én valgkreds mangler fortsat at blive afgjort en måned efter valget.



I North Carolinas 9. kongresdistrikt slog republikaneren Mark Harris sin demokratiske modstander, Dan McCready, med 905 stemmer. Men på grund af det ekstremt tætte løb har delstatens valgkommission afvist at godkende resultatet.



Valget i North Carolinas 9. kongresdistrikt er samtidig blevet ramt af anklager om snyd. Disse anklager er valgkommissionen i færd med at undersøge. Dette kan potentielt udløse et nyt valg i distriktet.



Dan McCready, der havde erkendt nederlaget, trak torsdag sin indrømmelse tilbage.



Mens Republikanerne har lidt et stort nederlag i Repræsentanternes Hus, ser det bedre ud i Kongressens andet kammer, Senatet.



Her er det lykkedes Republikanerne at vinde to ekstra sæder og dermed øge sit flertal fra 51 til 53 ud af de i alt 100 pladser.



/ritzau/AFP