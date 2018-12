Huawei er Kinas største globale brand: Afviser spekulationer om skjult støtte fra den kinesiske regering

Sidste år solgte privatejede Huawei for ca. 87 mia. dollar og skabte dermed større indtægter end eksempelvis amerikanske giganter som flyfabrikken Boeing og detailkæden Home Depot.Men den privatejet virksomheds regnskaber er ikke fuldt tilgængelige. Derfor er der udenfor Kina konstant spekulationer om, hvorvidt og hvor megen politisk og økonomisk støtte Huawei får fra regeringen i Beijing, der på ca. 30 år har fået et flagskib, når Kina skal demonstrere sit økonomiske og teknologiske vokseværk.Huawei afviser løbende alle beskyldninger og fastholder, at der i ejerkredsen kun er stifteren Ren Zhengfi, der begyndte sin virksomhed med detailsalg i 1987, og andre af gigantvirksomhedens ansatte.Uanset hvad, har Huawei i løbet af relativt kort tid udviklet sig til et Kinas bedst kendte brands på den globale scene. Men også et omdrejningspunkt for bl.a. USAs kritik af cyber-tyveri og tyveri af intellektuelle ejendomsrettigheder.Tilbage i 2003 var amerikanske Cisco blandt de første til at sagsøge Huawei for brud på patentrettigheder og ulovlig kopiering af software i bl.a. routere. Motorola og T-Mobile US Inc. har ført lignende sager om tyveri af intellektuelle rettigheder.Tidligere i år stoppede Donald Trump en fjendtlig overtagelse af amerikanske Qualcomm Inc., der producerer halvledere, eller chips, som kinesiske elektronikvirksomheder er dybt afhængige af.Det var Broadcom fra Singapore, der forsøgte at købe Qualcomm, men afvisningen skete, fordi myndighederne pegede på den sikkerhedspolitiske risiko i en tæt forbindelse mellem Broadcom og Huawei.Ifølge wsj.com har den amerikanske administration i over et år været i gang med yderligere begrænsninger af Huaweis aktiviter i USA. Men fører samtidigt også en kampagne overfor allierede lande for at få dem til at tage tilsvarende skridt.Ifølge virksomhedens egne tal havde man i 2017 en omsætning på 603 mia. yuan og et nettoverskud på 47,45 mia. yuan. I danske kroner er det knap 5 pct. mindre. Stigningene i omsætning og nettoverskud var på henholdsvis 15,1 og 28,7 pct. i forhold til året inden.Huawei betragtes nu som den førende leverandør i verden af udstyr til infrastrukturen i telekommunikation, og har med prispres bl.a. ramt skandinaviske konkurrenter som Ericsson og Nokia. Sandsynligvis håber man i både Sverige og Finland på, at det amerikanske opgør med Huawei kan ændre konkurrencebetingelserne.I Storbritannien tager British Telecom nu skridt til at fjerne Huawei-udstyr fra 4G-nettet og meget tyder på, at kineserne ikke får lov at byde ind ved etableringen af 5G-nettet.Huawei har overhalet Apple som verdens næststørste producent af mobiltelefoner. Førstepladsen besættes af sydkoreanske Samsung, men den er indenfor kinesisk rækkevidde. Ifølge Huaweis egne tal solgte man i 2017 153 millioner mobiltelefoner.I årsrapporten for 2017 fremhæves det, at blandt virksomhederne i Fortune 100 og Fortune Global 500, har 45 valgt "Huawai som deres partner i digital transformation."