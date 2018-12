Trump giver tyske bilproducenter en pause for bilafgifter

USA's præsident, Donald Trump, forsikrede tirsdag tyske bil-topchefer om, at han ikke har umiddelbare planer om at lægge afgifter på tyske biler.



Løftet blev givet på et møde i Det Hvide Hus blot få timer efter, at han erklæret sig for at være "Tariff Man" i et Twitter-indlæg.



Det skriver The New York Times.



Der er en voksende bekymring blandt europæiske bilproducenter om, at Donald Trump vil gennemføre tidligere trusler om at opkræve 25 pct. told på importerede biler og bildele, hvis de europæiske bilproducenter ikke udvider deres produktion i USA.



Deltagerne til mødet oplyste, at atmosfæren var meget behagelig, og at risikoen for straftold virkede til at være gået i sig selv - i hvert fald i øjeblikket, rapporterer avisen.



Ifølge Peik von Bestenbostel, som er talsmand for Volkswagen, tyder alt på, at det går i den rigtige retning. Dog påpeger han, at ingen ved, hvilke beslutninger Donald Trump vil tage.



Bilproducenterne mødtes individuelt med embedsmænd fra Det Hvide Hus og understregede hver især sin forpligtelse til at skabe flere arbejdspladser for amerikanere.



/ritzau/FINANS