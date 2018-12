Kina rygtes på vej til at genoptage import af amerikansk soja

Mens USA's præsident, Donald Trump, har udnævnt sig selv til "tariff man", så forbereder kinesiske embedsmænd en genoptagelse af Kinas import af amerikansk soja og flydende naturgas.



Kilder med indblik i sagen siger til Bloomberg News, at det kinesiske embedsværk har fået ordrer på at tage de nødvendige skridt.



Hvorvidt det indebærer, at Kina vil sænke sin gengældelsestold på produkterne, står ikke klart, skriver Bloomberg News, der heller ikke kan få oplyst præcis, hvornår handlen vil kunne genoptages.



Der er dog tale om oplysninger, som bekræfter meldinger fra Trump og Det Hvide Hus om, at Kina er gået med til straks at genoptage handlen med nogle amerikanske produkter.



Aftalen skal være indgået på weekendens G20-møde, hvor Kinas præsident, Xi Jinping, og Donald Trump enedes om 90 dages våbenhvile i den verserende handelskrig.



I perioden må de to lande ikke indføre nye toldsatser eller hæve eksisterende, og Kina skal samtidig begynde at købe yderligere produkter i USA, herunder fra landbruget og energisektoren.



Aftalen gav anledning til stigninger på det amerikanske aktiemarked mandag, men tirsdag vendte aktierne atter snuden nedad, samtidig med at Donald Trump på Twitter fik udnævnt sig selv til ny superhelt med straftold som sin superkraft.



- Præsident Xi og jeg ønsker, at denne aftale falder på plads, og det vil den formentlig. Men hvis ikke, så husk,... ... at jeg er Tariff Man. Når folk og lande kommer for at røve den store velstand i vores nation, vil jeg have dem til at betale for det privilegie, skrev Donald Trump tirsdag på Twitter.



/ritzau/FINANS