En række amerikanske senatorer når, modsat USA's præsident, Donald Trump, til den klokkeklare konklusion, at Saudi-Arabiens magtfulde kronprins, Mohammed bin-Salman, stod bag drabet på journalisten Jamal Khashoggi.



Det siger flere af dem, efter at de har fået en orientering om drabet af efterretningstjeneste CIA.



"Man skal være forsætligt blind for ikke at komme til den konklusion, at det var orkestreret og organiseret af folk under kronprins MBS," siger den republikanske senator Lindsay Graham.



MBS er en henvisning til Mohammed bin-Salmans initialer.



Jamal Khashoggi gik 2. oktober ind på Saudi-Arabiens konsulat i den tyrkiske by Istanbul for at klare noget papirarbejde i forbindelse med sin forlovelse.



Khashoggi, der var kritisk overfor kongefamilien i Saudi-Arabien, blev dræbt på konsulatet. Kronprins Mohammed bin-Salman har nægtet at være involveret.



Tidligere har Donald Trump sagt, at CIA har "en fornemmelse" af, hvad der er sket. Men at det var umuligt at konkludere noget på baggrund af CIA's oplysninger.



Orientering bag lukkede døre



CIA-lederen, Gina Haspel, har tirsdag givet en orientering til Senatets udenrigsudvalget bag lukkede døre.



"Den opfattelse, som jeg havde før, er kun blevet bekræftet," siger demokraten Bob Menendez efter orienteringen.



Han har tidligere opfordret USA's præsident og regering til at reagere stærkt på drabet.



Formanden for udenrigsudvalget, republikaneren Bob Corker, er ifølge nyhedsbureauet AFP også overbevist om, at Mohammed bin-Salman har haft en finger med i drabet.



"Jeg har ingen tvivl i mit sind om, at kronprinsen beordrede drabet og blev orienteret om situationen hele vejen igennem," siger han ifølge AFP.



