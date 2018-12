DF har ingen løsning på overophedning af økonomien: "Den tager vi, når det kommer"

Det går godt i dansk økonomi, og de økonomiske vismænd ser, at opsvinget vil fortsætte med en vækst på ca. 2 pct. de kommende år.



Men på trods af vismændenes optimistiske syn på den økonomien, ser de, at risikoen for overophedning er vokset. Det skriver De Økonomiske Råd i den prognose, som de præsenterede tirsdag.



Hos Dansk Folkeparti mener man dog ikke, at der endnu er et behov for at have fokus på en eventueloverophedning.



"Der har jo været en pæn vækst, og jobskabelsen i Danmark er faktisk også rigtig pæn, så derfor skal vi jo holde fast i den politik, som er lagt. Og ikke gå helt amok, hverken i skattelettelser eller i øget forbrug," siger René Christensen, finansordfører hos DF.



Ifølge vismændene er truer manglen på arbejdskraft i Danmark med at føre til en overophedning af økonomien. Men også usikkerhed omkring konsekvenserne af Brexit og handelskonflikten mellem USA og Kina kan alle påvirke væksten negativt.



René Christensen mener dog ikke, at den usikkerhed, endnu skal spille ind i dansk politik.



"Det er fint, at de er opmærksomme på, hvad der sker med Brexit. Men aftalen ser jo fin ud. Så det er lidt meget at gå ud og sætte himmel og hav i bevægelse i forhold til noget, der eventuelt kunne forekomme" siger han.



Han ser ikke et behov for at reagere, før der opstår et problem:



"Vi har intet behov for at sende nogle politiske signaler om, at det går skidt. Det går faktisk rigtig godt. Dansk økonomi er i god balance, og vi er klar til, hvis det begynder at gå dårligt. Vi har en robust økonomi, og så der er luft og plads til, at man kan træffe de beslutninger, når man skal træffe dem"



Hvilke beslutninger vil det være?



"Jamen, det er der intet behov for at sige nu, for vi kender ikke den situation, man ville stå i. Derfor ligger der ikke noget på tegnebrættet endnu, så den tager vi, når det kommer"



Stramninger skal stoppe ophedning



Hos regeringspartierne har man dog øjnene rettet mod den eventuelle overophedning. Her giver finansordfører udtryk for, at den rette måde at forhindre en ophedning på er gennem de stramninger, som netop er blevet offentliggjort i den nye finanslov.



"Fordi vi skal passe på ikke at komme ud i en overophedning, har vi fremlagt en finanslov, som har en finanseffekt, som strammer op, og hvor der er en moderat vækst i det offentlige forbrug," siger Jacob Jensen, finansordfører hos Venstre.



De økonomiske vismænd peger i rapporten på, at hvis de planlagte skattelettelser bliver udskudt, vil det trække noget energi ud af økonomien, og det vil bidrage til at forhindre en overophedning. Men regeringspartierne mener ikke, at skattelettelserne kan udskydes.



"De skattelettelser, der er blevet aftalt gennem forskellige reformer, skal selvfølgelig køres igennem," siger Jacob Jensen.



Men ifølge Socialdemokratiet er skattelettelserne ikke nødvendige. Her ser finansordfører Benny Engelbrecht en løsning, han mener ikke ville bidrage til en ophedning.



"Der er en efterspørgsel efter et løft af den offentlige sektor, fordi der bliver flere ældre og flere børn i Danmark, og det imødekommer man ikke. Så de skattelettelser kunne man godt lave om til et velfærdsløft istedet for, og det havde haft en neutral virkning," siger Benny Engelbrecht.



Han er dog ikke bange for en overophedning, når han kigger på finansloven.



"Men det er ikke mit indtryk, at der bliver fyret væsentlig op for kedlerne i den finanslov, der er indgået, så på den måde er jeg ikke nervøs," siger han.