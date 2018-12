EU-lande udskyder beslutning om digital skat efter uenighed

Der har længe været uenighed blandt EU's medlemslande om en mulig digital serviceskat rettet mod it-virksomheder som Google og Facebook.



På tirsdagens møde i Bruxelles mellem EU-landenes finansministre var der lagt op til, at der skulle findes en fælles holdning. Men heller ikke tirsdag er de kommet i mål.



Det oplyser finansminister Kristian Jensen (V), som i fællesskab med sine EU-kolleger er nået frem til, at forslaget skal skubbes til side.



Derfor kommer det heller ikke på dagsordenen på næste uges topmøde i Bruxelles, hvor EU's stats- og regeringschefer samles. Det vil i stedet blive samlet op igen af finansministrene i begyndelsen af 2019.



Danmark har fra begyndelsen været et af de lande, der er imod den model, som har været udgangspunkt for forhandlingerne. Et ændret forslag fra Tyskland og Frankrig præsenteret mandag aften ændrer ikke på den holdning.



"Vi mener stadigvæk, at der skal være en fair beskatning af digitale selskaber. Vi synes bare, at den skat, der skal indføres, skal være effektiv, fair og i stand til at levere et provenu til landene og ikke koste os provenu."



"Vi er bekymrede for den model, der ligger for den digitale serviceskat, fordi det netop vil medføre et brud på de principper, vi normalt har," siger finansminister Kristian Jensen.



Han foretrækker i lighed med flere af sine kolleger at vente på, at man finder en global løsning under OECD-regler.



