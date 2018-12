Rusland har hævet en blokade af Kertjstrædet, hvor tre ukrainske militærskibe i forrige weekend blev beslaglagt af russiske soldater efter beskydning.



Sejladsen i strædet er dog endnu ikke helt, som den var før hændelsen.



Det er den ukrainske minister for infrastruktur, Volodymyr Omelyan, som i en pressemeddelelse bekræfter, at ukrainske skibe igen kan sejle ind i strædet.



Ukraine har to havne i Azovhavet. Ukrainske skibe sejler via Kertjstrædet, når de skal nå disse havne.



/ritzau/