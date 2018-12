Frankrig suspenderer omstridte afgifter i seks måneder

Frankrigs premierminister, Edouard Philippe, meddeler i en tv-tale, at han suspenderer de planlagte forhøjelser af afgifter på elektricitet og brændstoffer til biler. Det skal gælde i seks måneder.



Afgiftsforhøjelserne bliver sat i bero efter flere ugers voldelige protester i Paris og mange andre steder i landet. Protesterne var i første omgang rettet mod energiafgifterne. Men de retter sig nu mere generelt mod stigende leveomkostninger.



Lempelserne betyder også, at nye skærpede miljøkrav til udstødningsgasser udsættes.



- Volden må nu høre op, siger den franske premierminister i en erklæring på nationalt tv.



De forhøjede afgifter er blevet et symbol på udbredt utilfredshed med præsident Emmanuel Macrons økonomiske reformer.



Tre mennesker er blevet dræbt, siden uroligheder og vandalisme brød ud.



Macron var søndag formiddag ved Triumfbuen for ved selvsyn at se de skader, der var sket på monumentet under uroligheder lørdag.



Politiet i Paris meddelte søndag, at 263 blev kvæstet, og 412 er anholdt i forbindelse med lørdagens uroligheder i hovedstaden.



