Mexico imødekommer investorer på præsidents første hverdag

Lørdag blev Mexicos nye præsident, Andrés Manuel López Obrador, også kaldet AMLO, sværget ind i embedet. Han har straks taget de første skridt til at gennemføre de lovede reformer, der under valgkampen var med til at skabe bekymringer blandt udenlandske investorer.



På den første hverdag har den nye regering dog også taget første skridt i retningen af at forsikre udlandet om, at regeringen vil holde de aftaler, som er indgået. Hvilket præsidenten også understregede i sine indsættelsestaler lørdag.



Mexico har nemlig tilbudt at købe obligationer for 1,8 mia. dollar tilbage fra investorer, som har investeret i alt 6 mia. dollar i obligationer udstedt i forbindelse med et nu skrottet lufthavnsbyggeri i Mexico City.



Mexcat, som står bag udstedelsen af obligationerne, har mandag meddelt, at man vil betale mellem kurs 90 og 100 for obligationerne, såfremt ejerne af de resterende obligationer udstedt i forbindelse med byggeriet acceptere at frigive en del af sikkerheden i udstedelsen.



Meldingen fik ifølge Financial Times obligationskursen på en udstedelse til 3 mia. dollar med udløb i 2047 til at stige fra kurs 75 til kurs 86.



Tiltaget fra de mexicanske myndigheder skyldes, at Obrador i november annoncerede, at han ikke vil gennemføre byggeriet, som ellers er en tredjedel henne, og som ville have kostet i alt 13 mia. dollar, da han anser det som "ecocide" for området. Den nye lufthavn skulle have været opført på den delvistr udtørrede Texcoco sø.



Beslutningen fra den nye præsidents side skyldtes også, at 70 pct. af de deltagende mexicanere i en afstemning havde stemt for, at opførelsen blev indstillet.



Beslutningen skabte straks stor nervøsitet blandt investorerne, som havde købt obligationer for 6 mia. dollar, der skulle bruges til byggeriet. For en del af sikkerheden for obligationerne var nemlig forpagtningsindtægterne fra den nye og den eksisterende lufthavn samt passagerafgifter fra flyrejsende til begge lufthavne.



Det er også på den baggrund, at mandagens tilbud fra de mexicanske myndigheder har som vilkår, at obligationsejerne frigiver den del af sikkerheden, som hidrører indtægterne fra den nye lufthavn. Såfremt det sker, findes der nemlig ikke længere nogen juridisk pligt for regeringen til at gennemføre byggeriet.



"Som obligationsejer investerer man for at blive betalt tilbage over tid, og når man overvejer dette mod alternativerne, så ser det nuværende tilbud potentielt attraktivt ud," siger Michael Leithead, porteføljemanager hos EFG Asset Management, til Financial Times.



Leithead understreger dog, at investorerne trods det "venlige" tiltag vil være på vagt over for den nye mexicanske regerings uforudsigelighed.



Mandagens debut for den nye regering betød også en lille styrkelse af landets valuta, pesoen. En dollar kostede ved lukketid mandag 20,3625 peso mod 20,3957 peso fredag aften.



Pesoen er dog stadig ganske svækket i forhold til før valget af Andrés Manuel López Obrador den 1. juli. Dollaren var fredagen forinden i 19,9124 peso.



/ritzau/FINANS