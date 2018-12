Qatar vil styrke sin rolle internationalt og forlader Opec

Den lille olienation Qatar forlader Organisationen for Olieeksporterende Lande, Opec, den 1. januar 2019.



Det oplyser landets energiminister, Saad al-Kaabi, mandag på en pressekonference i Qatars hovedstad, Doha.



Den overraskende beslutning om at forlade Opec er truffet, efter at golfstaten har vurderet mulighederne for at styrke sin rolle internationalt.



- Qatar har i de seneste år arbejdet beslutsomt med at udvikle en fremtidig strategi baseret på vækst og ekspansion - både hjemme og i udlandet, siger al-Kaabi.



Energiministeren, der også er direktør for landets største olieselskab, Qatar Petroleum, forklarer, at beslutningen om at trække sig fra Opec afspejler planer om at udvide produktionen af naturgas.



Den lille oliestat producerer på nuværende tidspunkt 77 millioner ton naturgas om året og har planer om fremover at udvinde 110 millioner ton om året i de kommende år.



- Qatar er stolt af sin internationale position i spidsen for naturgasproducenterne og som den største eksportør af LNG (flydende naturgas, red.), det reneste fossile brændstof, siger al-Kaabi ifølge nyhedsbureauet dpa.



Landet har været med i Opec siden 1961 - et år efter at organisationen blev dannet.



Qatar er på grund af sin lille størrelse en af de mindste olieproducenter i Opec, men er ifølge nyhedsbureauet Reuters den mest betydningsfulde aktør inden for flydende naturgas.



Der er i øjeblikket 15 medlemmer af sammenslutningen. Foruden Qatar er det Algeriet, Angola, DRCongo, Ecuador, Ækvatorialguinea, Gabon, Iran, Irak, Kuwait, Libyen, Nigeria, Saudi-Arabien, De Forenede Arabiske Emirater og Venezuela.



Saudi-Arabien, der regnes som Opecs de facto leder, har siden juni 2017 stået i spidsen for en boykot af Qatar. Det er led i en fortsat politisk strid.

/ritzau/Reuters