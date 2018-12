Sverige: Stefan Löfven får to dage mere til svensk regeringsdannelse

Relateret indhold Artikler

Den svenske statsministerkandidat Stefan Löfven (S) får to dage mere til at finde opbakning til en regering, og deadline er således rykket frem til onsdag. Det skriver flere svenske medier.



Ifølge professor i statskundskab ved Stockholms Universitet Drude Dahlerup er det et tegn på, at der endelig er bevægelse i Sverige, når det kommer til at danne en regering.



"Stefan Löfven har fået udsættelse fra mandag til onsdag i forhold til at skulle præsentere en mulig regering."



"Det betyder, at der er samtaler i gang. Det er en lillebitte åbning, for det betyder, at der for første gang er nogen, der har rykket sig."



Sverige holdt valg i september, men har siden da ikke kunnet danne en regering. Det skyldes, at ingen af de traditionelle blokke vil danne regering med Sverigedemokraterna, men heller ikke har flertal selv.



/ritzau/