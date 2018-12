Mexicos nye præsident sælger luksuriøst præsidentfly

Relateret indhold Tilføj søgeagent Volkswagen Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Volkswagen

Mexicos nye præsident, Andrés Manuel López Obrador, har sat sit luksuriøse præsidentfly til salg. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.



Flyet, en Boing 787-8 Dreamliner, blev købt af hans forgænger Enrique Peña Nieto for få år siden til en pris på 218 millioner dollar, svarende til knap 1,4 mia. kr.



Obrador blev i juli valgt med en jordskredssejr på løfter om at bekæmpe korruption og pamperi i den politiske elite i landet. Lørdag blev han indsat ved en stor ceremoni i Mexico City.



Og derfor er salgsopslaget et vigtigt signal fra den nye præsident, der barsler med vidtrækkende reformer af det mexicanske samfund, der er præget af enorm ulighed mellem rig og fattig.



"Vi sælger alle fly og helikoptere, som de korrupte politikere har brugt," sagde Obrador søndag i en tale i byen Xalapa.



På samme tid meddelte den nyudnævnte finansminister, Carlos Urzúa, at man i samme ombæring har sat 60 øvrige fly og 70 helikoptere til salg.



På regeringens officielle Twitter-profil har præsidentens stab delt billeder af det luksuriøse fartøj, der blandt andet har soveværelse, minibiograf og lounge-områder.



Andrés Manuel López Obrador har gentagne gange sagt, at han ville rydde ud i den "dekadence", han ser i den politiske klasse. Selv kører han til daglig i en ældre Volkswagen. Med præsidentflyet til salg siger den nye præsident, at han vil rejse med almindelige rutefly fremover.



Han vil heller ikke flytte ind i det officielle præsidentpalads Los Pinos i Mexico City. I stedet skal det mere end hundrede år gamle palads laves om til et kulturcenter, der er åbent for offentligheden.



Obrador fik ved valget i juli 53 pct. af stemmerne. Samtidig opnåede hans parti, Morena, flertal i begge kamre i Mexicos kongres.



Han er den første mexicanske præsident fra den yderste venstrefløj og ligeledes den første, der ikke kommer fra de klassiske partier PAN og PRI, der har skiftedes om at have magten i de sidste 90 år.



