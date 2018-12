Gang i svingdøren i May-regering: Minister nummer 10 smutter efter brexit-aftale

Den britiske premierminister, Theresa May, har mere end almindeligt svært ved at holde sammen på sin regering under den hårde skilsmisse med EU.



Således har Sam Gyimah i weekenden meddelt, at han trækker sig fra posten som uddannelses- og forskningsminister. Det sker i protest mod regeringens "naive" brexitplan.



Gyimah er ifølge BBC det tiende medlem af regeringen, der trækker sig, siden Theresa May løftede sløret for aftalen om det britiske EU-exit. Fire af de fratrådte er medlemmer af kabinettet, mens Gyimah og de øvrige var juniorministre.



Sam Gyimah siger ifølge avisen The Telegraph, at aftalen "ikke er i Storbritanniens nationale interesse". Han tilføjer, at briterne vil være på "kurs mod fiasko", hvis de stemmerne for aftalen.



/ritzau/