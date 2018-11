Chefen for den amerikanske centralbanks afdeling i New York, John Williams, mener, at Federal Reserves chefer hellere skal undgå for lav inflation end for høj inflation. Konklusionen skal ses i sammenhæng med en økonomisk situation, hvor niveauet for den neutrale rente er relativt lav.



Det skriver Bloomberg News.



- De globale fald i det neutrale niveau for renter gennem det sidste kvarte århundrede udgør betydelige udfordringer med at fastholde godt forankrede inflationsforventninger i et standard system for inflationsmål, sagde John Williams fredag i en tale.



- Ironisk er det problem, vi skal løse disse dage, risikoen for en inflation, som er vedvarende for lav, snarere end for høj.



I en verden med lave neutrale renter, er det ifølge Williams svært for centralbanker at løfte inflationen, og derfor har man i mange udviklede økonomier gennem længere tid set inflationsniveauer under målet. USA, Japan og eurozonen er alle eksempler på dette.



Meldingen flugter godt med Federal Reserves forsigtige "gradvise forhøjelser" siden december 2015, da banken ikke har ønsket at bremse inflationen, før den - som nu - er i nærheden af målet på 2,0 pct. om året. Kerneinflationen, PCE Core, faldt dog tilbage til 1,8 pct. i oktober.



John Williams vurderede samtidig, ifølge Bloomberg News, at niveauet for den neutrale rente "ikke er langt fra de nuværende niveauer", og at det neutrale niveau, hvor renten hverken speeder økonomien op eller bremser den, vil være ganske lavt i en overskuelig fremtid.



Et snit af cheferne i Federal Reserve mente i september, at en neutral rente lå omkring 3,00 pct. I juni var buddet 2,90 pct. Den toneangivende rente i USA ligger for tiden i intervallet 2,00 til 2,25 pct.



/ritzau/FINANS