Danmark kommer til at skubbe hårdt på for at bremse den globale opvarmning, når COP24-topmødet fra søndag og to uger frem bliver afholdt i Katowice i Polen.



Det slår energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) fast i et samråd fredag i Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg.



- Halvanden grad. Punktum, siger ministeren om, hvad regeringens mål er for den globale temperaturstigning med udgangen af dette århundrede.



FN's klimapanel, IPCC, offentliggjorde i oktober en rapport, der viste, at det stadig er muligt at nå målet fra Paris-aftalen fra 2015.



Det handler om at begrænse den globale opvarmning til mellem 1,5 og 2 grader med udgangen af dette århundrede.



Rapporten slog samtidig fast, at det vil kræve hurtige og omfattende ændringer, hvis det mål skal nås.



Med de nuværende tiltag er der udsigt til en temperaturstigning på cirka tre grader i år 2100. Det vil føre til blandt andet havstigninger og mere ekstremt vejr.



Lars Christian Lilleholt erkender, at det er usikkert, om det er muligt at nå ned på 1,5 graders temperaturstigning.



- Det vil være en optimal løsning, og det er også de signaler, vi har sendt, når vi har diskuteret det i EU. Det må være målsætningen.



- Så kan man sige: Er det en realistisk målsætning at nå det? Det er en anden diskussion.



- Danmark skal presse alt det på, vi kan, for at hæve FN's målsætninger. Vi forhandler gennem EU, og vi gør, hvad vi kan i den sammenhæng, siger han.



/ritzau/