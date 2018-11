Fransk præsident truer med at droppe stor handelsaftale

Relateret indhold Artikler

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, er klar til at droppe en stor handelsaftale med fire sydamerikanske lande.



Det skriver nyhedsbureauet AFP.



Hvis Brasilien som meddelt trækker sig fra Paris-aftalen, vil den franske præsident, Emmanuel Macron, som modsvar ikke skrive under på en handelsaftale med Mercosur-landene.



Det fortæller Macron under et statsbesøg i Argentina før G20-topmødet fredag og lørdag:



"Jeg har ikke tænkt mig at skrive under på en stor handelsaftale med lande, som siger, at de ikke vil respektere Paris-aftalen."



Mercosur blev grundlagt i 1991 og består af Argentina, Uruguay, Paraguay og Brasilien. Aftalen mellem de fire lande skal fremme frihandel og den frie bevægelighed. Tidligere var også Venezuela en del af aftalen.



Klimaaftalen fra Paris blev indgået i december 2015. Aftalen sigter mod at nedbringe udslippet af drivhusgasser for at bremse den globale opvarmning. Næsten 200 lande har skrevet under på aftalen.



Konkret er målet at holde klodens opvarmning under maksimalt 1,5-2 grader i forhold til det førindustrielle niveau. I 2016 lå det på cirka 1,3 grader over.



Brasiliens nyvalgte præsident, Jair Bolsonaro, ytrede under sin valgkamp, at han ville trække landet ud af aftalen.



Også USA's præsident, Donald Trump, langede i sin valgkamp ud efter aftalen. Han mener, at aftalen vil koste USA billioner af dollar, nedlægge arbejdspladser og være en hindring for olie-, gas- og kulindustrien.



I august 2017 meddelte USA det officielt til FN.



Formelt kan de to lande først trække sig fra aftalen fra den 4. november 2020. Det er omkring samme tidspunkt for det næste præsidentvalg i USA. Herefter tager processen med at komme ud et år.



/ritzau/