På Federal Reserves seneste rentemøde den 8. november diskuterede de amerikanske centralbankchefer behovet for at ændre i ordvalget "fortsatte gradvise" renteforhøjelser. Der var dog samtidig enstemmighed omkring behovet for en renteforhøjelse "ganske snart".



Det fremgår af referatet fra mødet ifølge Bloomberg News.



Medlemmerne af Federal Reserves styrekomite, Federal Open Market Committee (FOMC), der fastsætter renten i USA, diskuterede desuden behovet for at være fleksibel omkring tilgangen til renten, og mange af deltagerne mente, at rentemeddelelsen fra centralbanken skulle have et mere dataafhængigt fokus.



Næsten alle medlemmerne mente dog, at "gradvise forhøjelser" var på linje med bankens mål.



