Formand for Iværksætterpanel om S' aflysning af skattelettelser: Det er trist

FAKTA Skattelettelser S vil annullere

- Indføre ens skat på kapitalindkomst og løn som tilbagerulning fra 2009, da et skatteloft på 42 pct. blev indført.



- Annullere skattesatsen på aktieindkomster over 50.000 kr. som i reformen fra 2009 gik fra 45 pct. til 42 pct.



- Fastholde loft på 50.000 kr. over aktiesparekontoen. Der var afsat finansiering til at stige til 200.000 kr.



- Fastholde fradrag på 400.000 kr., hvis man skyder penge i små virksomheder, som skulle fordobles til i 2023.



- Ifølge S's egne beregninger giver forslaget et skatte­provenu på 1,1 mia. kr.



I dag kom Socialdemokratiet med fire forslag til skattelettelser, som partiet ønsker at annullere, og som samlet vil være en aflysning af skattelettelser for 1,1 mia. kr.



Det er en skam, mener Tommy Andersen, formand for Iværksætterpanelet, som blev nedsat af regeringen i 2017. De fik til opgave at finde måder, der kunne gøre det lettere og mere attraktivt for iværksættere at starte virksomhed.



"Det er trist, at nogle af de forslag, som vi har lagt frem, nu ser ud til at blive kortsluttet. Så det er klart, at det er vi kede af," siger Tommy Andersen.



Især de punkter, der omfatter iværksætteri, ser formanden problemer i.



Et eksempel er Socialdemokratiets forslag om at fastholde loftet på 50.000 kr. over aktiesparekontoen, som der ellers er afsat finansiering til kan stige til 200.000 kr.



"Hvis man tager det af bordet igen, så hæmmer man jo kapitaltilgangen til start-up-virksomheder, og det er jo klart, det kan vi i Iværksætterpanelet ikke være glade for," siger han.



Vi skyder os selv i foden



Ifølge formanden er det meget vigtigt investere i netop start-up-virksomheder.



"Start-ups er jo en gruppe af virksomheder, som der er flere risici ved at investere i end i et stort selskab som Novo Nordisk, og der man jo nødt til at anerkende. Det kan man gøre ved at give investorerne mere attraktive vilkår for at investere i den type virksomheder. Så vi føler at Socialdemokraternes forslag går imod intentionen i de forslag, som vi har fremlagt, om at tilvejebringe mere kapital til start-ups," siger Tommy Andersen.



Også Socialdemokraternes forslag om at holde fast i, at man kan få fradrag på 400.000 kr., hvis man skyder penge i små virksomheder, og det beløb stod ellers til at blive fordoblet i 2023 til 800.000 kr.



"Ved det forslag vil investerings-niveauet blive på det niveau, det er nu, eller også så vil det falde," siger han.



"Start-ups er jo forhåbentlig de kommende store virksomheder her i landet. Og man burde forsøge at ligestille investeringer i forskellige typer af virksomheder ved at give nogen incitamenter til investorerne, der hvor risikoen er størst. Så vi er kede af, man tager det element bort, hvor man belønner folk for at tage en risiko, fordi start-ups er notorisk risikofyldte," siger Tommy Andersen.



Han mener, at konsekvensen vil være, at virksomhederne vil søge investorer i udlandet, og derfor rykke virksomheden ud af Danmark.



"Der går vi glip af jobs og af den værdi, som de skaber. Så vi skyder os selv i foden."



Han betragter dog ikke Socialdemokraternes og Mette Frederiksens forslag som et opgør med iværksætterpanelet.



"Vi har virkelig gode samtaler med alle partier, og vi har ikke noget ønske om ikke at samarbejde med nogen, og vi har også haft en god dialog med S. Så de her forslag kommer nok pga. det folketingsvalg som nærmer sig i horisonten, som gør at fronterne bliver trukket lidt skarpere op."