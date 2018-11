Mette Frederiksen vil rulle skattelettelser tilbage for 1,1 mia: Her er de fire forslag

Socialdemokratiet har fire forslag til skattelettelser, som partiet vil annullere. I alt er der tale om en aflysning af skattelettelser for 1,1 mia. kr.1) Socialdemokratiet vil indføre ens skat på kapitalindkomst og løn - hvilket vil være en tilbagerulning af VK-regeringens reform fra 2009, hvor der blev indført et skatteloft for kapitalindkomst på 42 pct.2) En anden ting fra reformen i 2009, som Socialdemokraterne ønsker at annullere, er skattesatsen på aktieindkomster over 50.000 kr. Den blev dengang sænket til 42 pct. fra 45 pct.3) S vil fastholde loftet på 50.000 kr. over aktiesparekontoen, som der ellers er afsat finansiering til kan stige til 200.000 kr.4) S vil holde fast i, at man kan få fradrag på 400.000 kr., hvis man skyder penge i små virksomheder. Det beløb stod ellers til at blive fordoblet til 800.000 kr. i 2023. "Det vedrører meget, meget få mennesker, der har meget, meget store kapitalindkomster, så du centrerer en stor skattelettelse på meget få hænder. Men det betyder også, at det for nogle bedre kan betale sig at tænke i at placere penge andre steder end lige i produktionen, som jo ofte skaber en større merværdi for resten af samfundet," siger Socialdemokraternes formand Mette Frederiksen til Politiken med henvisning til, at loftet over skat på lønindkomst er højere end loftet over skatten på kapitalindkomst.