Relateret indhold Aktieordbog

Formanden for den amerikanske centralbank, Jerome Powell, slog en lidt dueagtig tone an i en tale i New York onsdag, da han sagde, at den toneangivende rente er "lige under" neutral, hvilket kan indikere, at Federal Reserve måske ikke er så langt fra at stoppe sine gradvise forhøjelser, som banken ellers tidligere har indikeret.



- Renterne er stadig lave i forhold til historiske standarder, og de er fortsat lige under det brede interval af estimater for det niveau, som ville være neutralt for økonomien - det vil sige, hverken øger hastigheden i eller bremser væksten, sagde Jerome Powell ifølge Bloomberg News.



Powell indikerede samtidig, at renteforhøjelsers effekt tager tid at aflæse i økonomien, og at der derfor er usikkerhed omkring effekterne af bankens gradvise renteforhøjelser i et år eller mere.



Ifølge formanden for Federal Reserve er der ingen "forudbestemt pengepolitisk bane".



- Vi vil være meget opmærksomme på, hvad de indkommende økonomiske og finansielle data fortæller os.



Meldingen fra Jerome Powell, som blev offentliggjort lige omkring kl. 12, amerikansk østkysttid, løftede straks aktierne. S&P 500-indekset gik fra niveauet 2692, et lille plus for dagen, til helt op over indeksniveau 2723, en stigning på næsten 1,4 pct. Aktiemarkederne trives traditionelt ikke med stigende renter, da det øger virksomhedernes omkostninger og udhuler indtjeningen.



Samtidig faldt den tiårige rente i USA 3,07 pct. til 3,04 pct., mens den toårige statsobligation så sin rente falde fra 2,84 til 2,80 pct.



Den amerikanske centralbank hævede senest i september sin toneangivende rente, fed funds rate, med 25 basispoint til intervallet 2,00 til 2,25 pct., men samtidig indikerede bankens chefer, at man ville fortsætte de "gradvise forhøjelser", ligesom der var flertal for en forhøjelse igen i december og fire mere i 2019. Det vil sende renten op i intervallet 3,25 til 3,50 pct.



Samtidig var opfattelsen dog den, målt på medianen blandt cheferne i centralbankens styrekomite, at den neutrale rente er på 3,00 pct. mod 2,90 pct. i juni.



/ritzau/FINANS