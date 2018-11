Løkke i EU-Parlament: Visse EU-regler kan jeg ikke forsvare

Da statsminister Lars Løkke Rasmussen onsdag fik chancen for at udfolde sine visioner for EU-samarbejdet i Europa-Parlamentet, tog han fat i flere elementer, som han finder svære at forsvare i Danmark.



Det gælder det danske børnebidrag, der, understreger statsministeren, er ret højt efter Europas standarder.



- Inden for visse nøgleområder har jeg svært ved at forklare og forsvare EU.



- Det gælder for eksempel, når børnebidrag gøres tilgængelige for alle arbejdstagere i Danmark, uanset om deres børn faktisk bor i Danmark, siger Lars Løkke Rasmussen.



Det er ifølge statsministeren ikke retfærdigt. Den danske model udfordres, uddyber han.



- EU må garantere friheden til bevægelse. Men bevægelsesfriheden skal også være fair. Og den må ikke misbruges, siger Løkke Rasmussen.



På den anden side understreger statsministeren i talen også, at EU har styrket den danske økonomi. Skøn siger ifølge Løkke, at lønningerne i Danmark er 10 procent højere, end hvis Danmark ikke havde været med.



/ritzau/