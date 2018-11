Statsministeren afviser DF-tanker om muligt farvel til EU

Hvis Venstre og Dansk Folkeparti kommer til at sidde i regering sammen efter næste folketingsvalg, så kan sidstnævnte godt glemme alt om planer, der indebærer et muligt dansk farvel til EU.



Så kontant trækker statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) linjerne op i onsdagens udgave af Berlingske.



- Jeg vil bare sige det benhårdt: Venstre kommer aldrig til at sidde i en regering, der som en del af regeringens handlingsprogram har den tanke at sætte en proces i gang, der vil føre til, at vi melder os ud af EU.



- Det kommer ikke til at ske, siger han.



Storbritannien er i øjeblikket ved at færdiggøre det, der fører til briternes udtræden af EU i slutningen af marts næste år.



Briterne valgte at forlade EU ved en folkeafstemning i juni 2016.



Også i Danmark er der kritiske røster mod EU. Blandt andet fra Dansk Folkeparti, der med 37 mandater i øjeblikket er Folketingets næststørste parti.



Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, har givet udtryk for, at han gerne ser en dansk folkeafstemning om fortsat medlemskab af EU, når man har set, hvordan det går briterne efter deres farvel til EU.



Lars Løkke Rasmussen understreger, at han ikke kommer til at arbejde for en dansk folkeafstemning.



- Det giver ikke nogen mening, at en regering sætter sig selv i spidsen for at spørge danskerne, om vi ikke skulle melde os ud, hvis en regering ikke selv kan anbefale det og har det som ambition. Det er jo helt på hovedet.



- Venstre kan ikke deltage i en regering, der har den ambition, at Danmark skulle forlade EU, siger statsministeren til Berlingske.



Han skal onsdag i Bruxelles holde tale om EU's fremtid for medlemmerne af Europa-Parlamentet.



Senest 17. juni næste år skal der afholdes folketingsvalg i Danmark.



/ritzau/