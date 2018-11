Regeringen skyder sin sundhedsreform til efter nytår, da der er for travlt med de nuværende forhandlinger om finanslov og en ny folkeskoleaftale.



Det skriver sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) tirsdag aften på Facebook.



- Inden jul skal en vigtig finanslov, der kan understøtte vækst og velfærd i hele landet, og en aftale om en bedre folkeskole med styrket faglighed og kortere skoledage være på plads.



- Det skaber i den grad politisk pladsmangel, inden den søde juletid nærmer sig, skriver hun.



Sundhedsreformen vil i stedet blive præsenteret i januar.



Ved Folketingets åbning i oktober var der ellers lagt op til, at den ville komme senere samme måned. Så blev den skubbet til efter efterårsferien. I sidste uge lovede finansminister Kristian Jensen (V) så, at sundhedsreformen ville komme efter finansloven, men inden jul.



Ellen Trane Nørby mener, at reformen fortjener bedre behandling, fordi den berører alle patienter og har indvirkning på kommuner og regioner.



- Den fortjener god tid til at blive diskuteret, debatteret og forhandlet. Den tid er blevet for knap inden jul, skriver hun.



/ritzau/