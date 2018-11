I Sverige åbner Centerpartiets leder, Annie Lööf, muligheden for støtte til en regering ledet af Stefan Löfven. Det kan ske, hvis lederen af Socialdemokraterna går ind på en række politiske krav fra det borgerlige parti.



- Hvis han skal have en vis chance for at blive statsminister, så må Stefan Löfven indse, at han må føre en borgerlig politik, siger Löof.



S-lederen Löfven er i gang med endnu et forsøg på at sammensætte en ny svensk regering.



Næsten tre måneder efter valget er det stadig ikke lykkedes for nogen partileder at finde frem til et levedygtigt regeringsalternativ.



Hverken blokken på venstrefløjen eller det borgerlige partisamarbejde i Alliansen fik flertal i Riksdagen. Ingen af dem ønsker at samarbejde med det tredjestørste parti, Sverigedemokraterna.



Löfven, der er fungerende statsminister, har fremført, at det er nødvendigt med et samarbejde på tværs af blokkene.



Löofs parti, som er en pendant til De Radikale i Danmark, har været i dialog med Löfven. Hun åbner muligheden for ikke at stemme imod ham i Riksdagen - forudsat at en række krav imødekommes. Det gælder blandt andet et krav om skattelettelser.



Löfven fik i fredags godt en uge til at samle støtte til en ny regering.



Det har lettet arbejdet, at Lööf allerede har sonderet terrænet og udelukket flere regeringsalternativer, har Löfven pointeret.



Den svenske Riksdags formand, talman Andreas Norlén, har meddelt, at Riksdagen vil stemme om Stefan Löfvens foreslåede regering den 5. december. Senest to dage inden skal Löfven have meddelt, hvilke partier han ønsker med i sin regering.



/ritzau/TT