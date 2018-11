Trump: Mays aftale med EU stopper handel med USA

USA's præsident, Donald Trump, mener, at den aftale, der blev indgået mellem EU og Storbritannien i weekenden om britisk udtræden af EU, lyder som en god aftale for europæerne.



Men den kan ramme den britiske handel med USA.



"Det lyder for mig som en god handel for EU," siger Trump til journalister foran Det Hvide Hus.



"Vi er nødt til at se alvorligt på, om Storbritannien får lov til at handle eller ej," siger han.



"Altså, hvis man ser på aftalen lige nu, så må de ikke handle med os, og det vil ikke være en god ting. Det ønsker jeg slet ikke. Jeg tror slet ikke, de ønsker det overhovedet. Det ville være en meget negativ ting ved aftalen."



Trump udtrykker håb om, at May vil være i stand til at rette op på aftalen.



Den britiske premierminister afsluttede i weekenden 17 måneders meget besværlige forhandlinger om en skilsmisse med de øvrige 27 EU-lande.



Aftalen forudser, at Storbritannien indtil videre forbliver en del af EU's toldunion.



Men May vil få meget svært ved at få godkendt aftalen i det britiske parlament. Snesevis af hendes egne konservative ventes at stemme imod. Det samme gælder de ti medlemmer af regeringens nordirske støtteparti, DUP, samt oppositionspartiet Labour.



/ritzau/AFP