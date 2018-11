Ukraines præsident udsteder dekret om nødret

Ukraines præsident har ifølge Reuters underskrevet et dekret om indførelse af undtagelsestilstand under krise med Rusland. Ordren skal godkendes af parlamentet.



Meddelelsen om dekretet er blevet offentliggjort på Porosjenkos hjemmeside.



Beslutningen om undtagelsestilstand blev truffet dagen efter, at Rusland skød mod tre ukrainske flådefartøjer. Det har fået krisen mellem de to lande til at eskalere.



Ukraines parlament ventes at drøfte dekretet ved en samling senere mandag.



Nato har indkaldt til et krisemøde med ukrainske repræsentanter i alliancens hovedkvarter i Bruxelles.



/ritzau/Reuters