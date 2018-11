Trump er utilfreds med sin egen finansminister

Den amerikanske præsident, Donald Trump, har nu tilsyneladende set sig vred på endnu en af sine nære medarbejdere. Denne gang er det finansminister Steven Mnuchin, der ikke længere er i kridthuset.



Det skriver The Wall Street Journal, der henviser til unavngivne kilder med kendskab til sagen.



Trumps vrede skulle skyldes, at Mnuchin var afgørende for præsidentens valg af Jerome Powell, der er formand for den amerikanske centralbank. Powell tiltrådte posten i februar i år og erstattede Janet Yellen, og siden da har han fortsat Federal Reserves rentebane med gradvise renteforhøjelser - tre i alt i perioden.



Donald Trump har længe kritiseret centralbanken for at hæve renterne, som han frygter vil kvæle den amerikanske vækst og modvirke de ekspansive tiltag, Trumps administration har gennemført, herunder sidste års skattereform med store skattelettelser og øget offentligt forbrug. Og ifølge avisen skulle Trump frygte, at det kan skade hans chancer for genvalg i 2020.



Ydermere skulle præsidenten heller ikke være tilfreds med udviklingen på aktiemarkedet i USA, der siden midten af september er gået fra et plus på næsten 10 pct. til et minus. Mnuchin hører også til blandt administrationens skeptikere eller duer i handelskrigen mod Kina, hvor USA har indført told på en lang række kinesiske importvarer og truer med at pålægge al import told.



Ifølge The Wall Street Journals kilder skal præsident Trump have nævnt, at han i 2016 måske skulle have udpeget Jamie Dimon, topchef i storbanken JPMorgan Chase, i stedet for Mnuchin.



Avisen analyserer dog, at Donald Trumps utilfredshed ikke nødvendigvis er lig med, at Steven Mnuchins job er i fare, eller at hans indflydelse er dalende, og avisen peger på, at Mnuchin har spillet en central rolle i kontakten til de kinesiske modparter i handelsspørgsmålet, inden Trump i næste uge mødes med sin modpart i Kina, Xi Jinping, i forbindelse med G20-mødet i Buenos Aires.



En talskvinde fra Det Hvide Hus, Lindsay Walters, udtalte fredag, at Donald Trump "værdsætter" Mnuchins arbejde, og at finansministeren har været "effektiv" i sin indsats for at gennemføre præsidentens agenda.



Federal Reserve har løftet sin rente seks gange i alt, siden præsident Donald Trump indtrådte i embedet i januar 2017.



Federal Reserve har hævet sin rente otte gange, siden den startede den igangværende stramningscyklus i december 2015.



/ritzau/FINANS