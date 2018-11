Valuta: Dollar holder skansen

Relateret indhold Artikler

Den amerikanske dollar fastholder fredagens styrkelse mandag morgen, hvor investorerne igen søger i ly af frygt for en afmatning i den globale økonomiske vækst, og en eskalering af de amerikansk-kinesisk handelsspændinger lægger låg på risikovilligheden.



Valutahandlerne ser frem mod det kommende G20-møde i Buenos Aires på fredag, hvor det især er aktiviteterne på sidelinjen, hvor USA's præsident Donald Trump og Kinas præsident Xi Jinping ventes at diskutere handelsspørgsmål, der indtager overskrifterne.



Hidtil har møder mellem de to været udadtil positive, men det har ikke hindret handelskrigen i at ekspandere, og uden afgørende gennembrud står Washington til at hæve den allerede indførte 10 pct.s takst på import af kinesisk varer for 200 mio. dollar til 25 pct. fra begyndelsen af næste år.



Donald Trump har også truet med at indføre takster for al resterende kinesisk import - omkring 267 mia. dollar - hvis Beijing ikke opfylder amerikanske krav til samhandlen.



Ifølge analytikere ser de finansielle markeder især på, om Beijing kan overbevise Washington om at udskyde takstforhøjelsen til 25 pct. fra den planlagte tidsramme, hvilket vil give plads til forhandling.



"Hvis der kommer en slags våbenhvile ud af mødet, vil vi se pengestrømmene flyde ud af sikre dollarinvesteringer," siger seniorvalutastrateg Rodrigo Catril fra National Australia Bank til Reuters.



Britiske pund står fortsat svagt trods en EU-godkendelse af premierminister Theresa Mays brexit-aftale søndag. Men selv om May betegner aftalen som den "bedst mulige", Storbritannien kunne opnå, er der udsigt til sværdslag i Parlamentet, hvor regeringens lille nordirske støtteparti, Democratic Unionist Party, allerede har sat hælene i med trusler om at droppe den støtte, der har båret det konservative regeringsgrundlag siden sidste parlamentsvalg.



En afstemning i det britiske parlament forventes at finde sted lige før det næste EU-topmøde 13.-14. december, og de fleste analytikere forventer, at sterling forbliver underdrejet indtil da.



Pund koster mandag morgen 1,2815 dollar mod 1,2810 dollar fredag eftermiddag.



Euro koster mandag morgen 1,1340 dollar mod 1,1335 dollar fredag eftermiddag, og dollar koster 113,20 yen mod 112,75 yen fredag eftermiddag.



