FN indkalder til hastemøde efter russisk aggression ved Krim

FN's Sikkerhedsråd har indkaldt til ekstraordinært hastemøde mandag for at drøfte søndagens russisk-ukrainske konfrontation ved Krim-halvøen.



Det oplyser USA's FN-ambassadør, Nikki Haley, ifølge AFP.



Indkaldelsen til mødet kommer, efter at russiske flådefartøjer åbnede ild mod ukrainske skibe ud for Krim søndag.



"Sikkerhedsrådet er indkaldt til et hastemøde i morgen klokken 11," skriver Nikki Haley på Twitter.



Det er de to stridende parter, Ukraine og Rusland, der har anmodet om mødet. Det oplyser diplomatkilder ifølge AFP.



Den russiske efterretningstjeneste FSB bekræftede søndag aften, at den har brugt våbenmagt for at stoppe tre ukrainske skibe, som nu er tilbageholdt.



Det skete, fordi de ukrainske skibe ulovligt var trængt ind i russisk territorialfarvand og ikke efterkom en ordre om at stoppe, hævder FSB.



Episoden udspillede sig, da tre ukrainske flådefartøjer forsøgte at sejle ind i Azovhavet via Kertj-strædet.



Det snævre stræde skiller Krim fra det russiske fastland og benyttes af begge lande.



Et skib fra den russiske kystvagt påsejlede først et ukrainsk fartøj og skød dernæst mod skibene, oplyser den ukrainske flåde.



Flåden tilføjer, at Kertj-strædet nu er blokeret af et russisk tankskib, og at russiske militærfly patruljerer området.



Ifølge Ukrainske myndigheder er seks soldater blevet såret. Ifølge FSB er der kun tale om tre soldater, der ikke er kritisk sårede.



/ritzau/