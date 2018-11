S: Røde partier vil regulere finanssektor hårdere

Socialdemokratiet ser gode muligheder for at stramme lovgrebet om finanssektoren, hvis flertallet i Folketinget tipper efter et valg.



Finansordfører Benny Engelbrecht tager i hvert fald godt imod SF's 10 forslag til, hvordan bankerne fremover skal reguleres.



- Der er tale om overskrifter, som selvfølgelig skal drøftes nærmere. Men der er formentlig mange punkter, vi kan blive enige om, og der er ingen, vi på forhånd afviser, siger han.



Den fælles front på venstrefløjen betyder dog ikke, at de borgerlige partier vil blive sat uden for døren i disse spørgsmål, hvis magten skulle skifte.



Men lovgivningstempoet vil blive sat op.



- Jeg tror, at vi når længst med et bredt samarbejde. Men hvis vi ender med at få en socialdemokratisk regering, vil vi ikke være lige så fodslæbende som den nuværende regering.



- Der skal helt klart handling til, uanset om alle partier vil være med eller ej, siger finansordføreren.



Socialdemokratiet og SF er begge tilhængere af, at der som tidligere indsættes offentlige repræsentanter i de største bankers bestyrelser.



Og så taler begge partier for større europæisk samarbejde i kampen mod hvidvask og anden finansiel kriminalitet.



- Fælleseuropæiske løsninger er ofte nødvendige, fordi meget af det her er grænseoverskridende.



- Vi skal kigge på, hvad vi i Danmark kan gøre for at gå forrest, og så skal vi afsøge mulighederne for, hvad der kan lade sig gøre med de andre europæiske lande, siger Engelbrecht.



Det er dog ikke alt, SF og Socialdemokratiet er enige om. Mens SF i flere år har talt for, at Danmark burde være en del af Den Europæiske Bankunion, overvejer S stadig sin stilling.



Og socialdemokraterne vil i givet fald have et ja ved en folkeafstemning om bankunionen, før Danmark kan tiltræde den.



/ritzau/