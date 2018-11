Tidspres giver lovbrud i sagsbehandling i 15 kommuner

15 kommuner har i løbet af de seneste to år ikke overholdt loven, fordi socialrådgivere er underlagt et stort tidspres og en massiv arbejdsmængde.



Det viser en aktindsigt, som Dansk Socialrådgiverforening har søgt hos Arbejdstilsynet. Det skriver Information.



Dokumenterne viser, at tidspresset skaber et psykisk belastet arbejdsmiljø for de ansatte. Det har fået tilsynsmyndigheden til at give dem et påbud.



Desuden er konsekvensen af tidspresset og den store arbejdsmængde, at kommunerne ikke kan overholde lovgivningsmæssige tidsfrister og andre krav om eksempelvis samtaler med arbejdsløse borgere.



Problemerne med tidspres er særligt på beskæftigelses- og børneområdet. Men også sagsbehandlingen af handicappede er ramt.



Mads Biltrup, formand i Dansk Socialrådgiverforening, fastslår, at arbejdspladser med socialrådgivere i mange kommuner er langt bagud med arbejdsopgaver.



Det handler især om, at det ikke er muligt at overholde tidsfristerne.



- Vi ved godt, hvad der skal til i den enkelte borgersag - for eksempel i forhold til én, der er på sygedagpenge, siger han til Information.



- Men vi har enten ikke tiden til det, fordi vi har for mange sager - eller fordi der er lagt flere dokumentations- og kontrolkrav ned over os.



Arbejdstilsynet er kommet med sine påbud på baggrund af risikobaserede besøg.



Det vil sige, at de er udvalgt ud fra, om der er forøget risiko for problemer med arbejdsmiljøet.



Det kan dermed ikke udelukkes, at flere kommuner har lignende problemer med tidspres.



Hos Kommunernes Landsforening (KL) understreger man, at et påbud fra Arbejdstilsynet "altid medfører øjeblikkelig handling, så der bliver rettet op".



Det skriver Michael Ziegler (K), formand for Løn- og Personaleudvalget i KL, til Information.



Han tilføjer, at problemerne ikke "kan løses med et fingerknips".



- Men der er stor opmærksomhed på fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Både lokalt og nationalt.



- For eksempel arbejder en del kommuner med forsøg med at nedbringe antallet af sager per medarbejder, skriver han til Information.



/ritzau/