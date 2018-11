May jagter europæisk opbakning

"Jeg elsker dette land, og jeg er beæret over at have tjent det"



Premierminister Theresa May jagter europæisk støtte på søndagens ekstraordinære EU-topmøde. Forude venter skæbnetimen, når Underhuset skal stemme om hendes brexitaftale til december. Men hvordan nåede vi hertil?David Cameron virkede fattet, da han stod midt på vejen foran Downing Street 10."Jeg har sagt før, at Storbritannien kan overleve uden for EU, og at vi kan finde en vej. Nu er beslutningen truffet om at udtræde – og vi er nødt til at finde den bedste vej," sagde han til den store forsamling af journalister, der stod proppet ind på fortovet over for premierministerens embedsbolig for at se Cameron trække sig.Hans satsning på, at en folkeafstemning én gang for alle kunne afslutte 30 års strid om Europa i Det Konservative Parti var slået fejl. De sidste dage af valgkampen havde meningsmålingerne rykket sig. 52 pct. mod 48 pct. havde stemt Leave.Storbritannien skulle forlade EU, og uden Cameron ved roret. Så da han afsluttede sin korte tale, knækkede stemmen alligevel."Jeg elsker dette land, og jeg er beæret over at have tjent det," sagde han.Når EU's stats- og regeringschefer søndag, 29 måneder senere, samles i Bruxelles for at godkende Storbritanniens udtrædelsesaftale fra EU, markerer det endnu et afgørende skridt mod at fastlægge den vej, Cameron talte om. En retning for fremtidens forhold, fremtidens samhandel og fremtidens Europa.Og en retning, der nærmest har revet Det Konservative Parti midtover frem for at hele det, og som samtidig har kostet erhvervslivet i både Storbritannien, Danmark og de øvrige EU-lande store summer på forberedelser på et muligt forhandlingskollaps og kaotisk exit.For mange konservative kommer den retning, som afløseren - premierminister Theresa May - har sat som en ubehagelig overraskelse. Men på mange måder er den 585 sider lange skilsmisseaftale alligevel det naturlige resultat af beslutninger, Theresa May allerede traf kort efter, at hun havde indtaget Downing Street.Den første beslutning blev truffet allerede før, hun havde besejret brexitfløjens fremmeste fortalere Boris Johnson, Michael Gove og Andrea Leadsom i kampen om at erstatte David Cameron. May havde ganske vist støttet Cameron og Remain-siden.Men da først brexitresultatet stod klart og formandsopgøret var i gang, kastede den tidligere indenrigsminister sig helhjertet oven opgaven."Brexit betyder brexit," blev hurtigt Mays slogan. Et slogan som i mere end et år ikke blev uddybet, mens May behændigt afbalancerede sit kabinet med lige store dele Leave- og Remain-støtter. Boris Johnson blev udenrigsminister og brexitfortaleren David Davis fik ansvar for et nyoprettet brexitministerium.Udgangspunktet, da Theresa May 29. marts 2017 sendte en embedsmand med Eurostar-toget fra London til Bruxelles for at levere et brev, der udløste den formelle proces om udtrædelse af EU, var altså, at der endnu ikke var nogen klar plan - men at May var opsat på, at forhandlingsresultatet både skulle tiltale EU-fløjen, der ønskede at bevare friktionsløs handel, og brexitfløjen, der ønskede løsrivelse og britisk selvbestemmelse.Kort efter traf May den næste afgørende beslutning. Hun havde godt nok understreget, at hun ikke ville udskrive valg - men under en vandretur i foråret 2017 med sin mand skiftede hun mening, og bad i juni vælgerne om at styrke hendes mandat.Resultatet blev i stedet en konservativ katastrofe, der reducerede Mays flertal til et mindretal, og med ét slag gjorde hende afhængig af begge fløje i Det Konservative Parti, samtidig med hun måtte love store investeringer i Nordirland for at sikre opbakning fra Arlene Foster, lederen af det nordirske unionistparti DUP.Hvordan det bandt May på hænder og fødder stod klart i december, da den første af brexitforhandlingernes mange deadlines oprandt.De første forhandlinger begyndte i juni 2017, og første fase skulle afklare rettighederne for de ca. 3,8 mio. EU-borgere, der bor i Storbritannien, og de ca. 1,2 mio. briter, der bor i EU. Derudover skulle briternes finansielle udeståender med EU efter brexit afklares, og sidst men ikke mindst et bud på, hvordan man skal undgå en hård grænse mellem EU-landet Irland og Nordirland.Det sidste emne viste sig hurtigt at være det absolut sværeste, og Mays nye parlamentariske situation gjorde det ikke nemmere. Hendes indledende planer om at Nordirland skulle have regulatorisk ligestilling med EU faldt ikke i god jord hos DUP. Oveni modstanden fra DUP tabte May desuden en afstemning i Underhuset, der betyder, at Underhuset har det sidste og afgørende ord på den endelige skilsmisseaftale.Via løse formuleringer og ved at skubbe de afgørende forhandlinger om den irske grænse ud i fremtiden, købte May sig tid hjemme i Storbritannien, og EU's chefforhandler, Michel Barnier, konkluderede, at man havde opnået de nødvendige indledende fremskridt for at kunne fortsætte til næste fase.I foråret 2018 skar parterne så den næste store knast af, da de blev enige om en overgangsperiode, hvori der kan forhandles om det fremtidige handelsforhold. For at sikre at erhvervslivet kun skal omstille sig til nye regler én gang, er regler og krav mellem EU og Storbritannien fuldstændig som før i hele overgangsperioden. Barnier fastslog, at det var enigheden om en overgangsperioden var "et afgørende skridt," men:"Vi er ikke ved vejs ende endnu. Der er stadig behov for meget mere arbejde om nogle vigtige emner. Intet er aftalt før alt er aftalt," som han sagde ved den lejlighed.Mens diskussionerne om skilsmissen altså nærmede sig sin afsluttende fase, begyndte diskussionen om det fremtidige forhold også at materialisere sig. For med de røde linjer, begge sider havde sat op i forhandlingerne, stod det efterhånden klart, at den eneste mulige formalisering af det fremtidige forhold ville være en dyb og omfattende handelsaftale. I foråret 2018 blev briterne gang på gang kritiseret for ikke selv at komme med et bud på, hvad de egentlig mente brexit skulle ende ud i. May var aldrig kommet konkret videre fra "brexit betyder brexit."Det skridt tog hun i juni, hvor hun på premierministerens landsted i Chequers uden for London fremlagde sin fortolkning af, hvad brexit skulle munde ud i. Planen inkluderede bl.a. en "ny erhvervsvenlig toldmodel" og et "frihandelsområde med et fælles regelsæt for industrielle varer."Det blev dog for meget for både Boris Johnson og David Davis. Planen leverede ikke på vælgernes ønsker, mente de, og derfor trak de sig umiddelbart efter, og skabte fornyet kaos i den britiske regering. Davis blev efterfulgt af sin protegé Dominic Raab, der tog til Bruxelles for at fortsætte forhandlingerne.Juni blev til september, og der var fortsat intet fremskridt på grænseproblematikken. På et uformelt topmøde i Salzburg blev Mays Chequers-plan hældt af brættet af de resterende 27 stats- og regeringschefer i EU.Udspillet manglede fuldstændig balance mellem rettigheder og forpligtelser, mente de. Britisk presse udlagde mødet som en regulær ydmygelse af May, der i det sensommervarme Salzburg så mere presset ud end nogensinde. En aftale var langt væk og forberedelserne af et hårdt brexit begyndte at tage fart i såvel Danmark som i resten af EU.Men så lukkede forhandlerne sig selv inde i det, de kaldte "tunnelen." Læk til pressen blev forsøgt elimineret, og det satte skub i forhandlingerne igen. Samtidig overlevede May den konservative partikongres, og pludselig talte man om, at der kunne ligge en aftale klar til EU-topmødet i oktober alligevel. Forhandlerne blev enige søndagen før topmødet den 17. oktober, men da Raab kom til Bruxelles søndag aften, hældte han aftalen af bordet.Der var stadig uenighed om den irske grænse, og om hvordan man juridisk sikrede sig, at der ikke kom en hård grænse, hvis parterne ikke kunne enes om en handelsaftale efter briternes udtræden den 29. marts 2019. Endnu engang så det ud til, at forhandlingerne var slået afgørende tilbage.Forhandlerne kørte dog videre og jagtede nu en tredje vej. En løsning hvor hele Storbritannien og EU som nødløsning indgår en toldunion, og hvor Nordirland samtidig har regulatorisk ligestilling med Irland for at undgå en grænse. Forhandlerne blev igen enige, og denne gang satte May sig igennem, og skaffede sin regerings opbakning til aftalen. Det fik den konsekvens, at Dominic Raab som den anden brexitminister opsagde sin post.På søndagens ekstraordinære topmøde skal May, statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og resten af regeringscheferne nikke til aftalen - og sætter dermed punktum for mange måneders forhandlinger mellem EU og Storbritannien om den første brexitaftale.Topmødet bliver samtidig startskud for, at May efter kan indlede sin skæbnekamp i Underhuset for at se, om hendes vej for brexit kan bære.