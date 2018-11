Regeringens klimaråd dumper Løkkes grønne politik: Det er ikke særligt ambitiøst

Det kommer til at gå markant langsommere med at løse klimaudfordringen i de næste ti år, end det har gjort i de seneste ti år.



Det er bundlinjen, hvis ikke regeringen med statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i spidsen skruer op for de grønne ambitioner og fremlægger flere initiativer end den energiaftale, der blev vedtaget inden sommerferien, og det klimaudspil som regeringen præsenterede i starten af oktober.



Ifølge Klimarådet vil reduktionen af de drivhusgasser, der er skyld i den globale opvarmning, fra 2020 til 2030 kun blive reduceret med en fjerdedel af den hastighed, der har været tilfældet i det seneste årti. Det er konklusionen i en ny rapport fra Klimarådet, der er blevet præsenteret fredag.



Den opbremsning i reduktionen af drivhusgasser får Klimarådet, der er nedsat for at rådgive regeringen, til at karakterisere regeringens grønne politik som "ikke særligt ambitiøst".



"En sænkning af reduktionstempoet til en fjerdedel af, hvad vi har i øjeblikket, kan man ikke kalde ambitiøst, når vi ved, at der er behov for, at verdens lande alle sammen bør skrue tempoet op," siger Klimarådets formand Peter Birch Sørensen.



"Vi får rigtig travlt efter 2030"



I 2050 er Folketingets mål, at Danmark skal være et lavemissionssamfund, der ikke udleder drivhusgasser. Det er Danmarks bidrag til at opfylde Paris-aftalen fra 2015 om at holde temperaturstigningen "et stykke under 2 grader med sigte på at begrænse stigningen til 1,5 grader".



Med de planer, der ligger fra regeringen nu, skal reduktionen af drivhusgasser efter 2030 skrues dramatisk i vejret, hvis Danmark skal nå målet i 2050.



"Vi får rigtig travlt efter 2030. Så er der risiko for, at vi slet ikke når i mål, eller at vi skal forcere reduktionstempoet så meget at det bliver unødigt dyrt," siger Peter Birch Sørensen, der til daglig er økonomiprofessor på Københavns Universitet og tidligere har været økonomisk overvismand.



Et sted som Klimarådet mener, at man kunne sætte ind i den klimaaftale, som regeringen stadig ikke har forhandlet på plads, er over for landbruget.



"Vi synes at tiltag for landbruget burde have spillet en større rolle," siger Klimarådets formand om regeringens klimaudspil.



"Vi tror bestemt, der er udsigt til teknologispring"



Et argument for at gå lidt langsommere frem med at reducere udledningen af drivhusgasser i de næste årti kan være troen på, at ny teknologi i fremtiden vil gøre det meget billigere, end det er i dag.



"Vi tror bestemt på, at der er udsigt til store teknologispring inden for f.eks. elbiler," siger Peter Birch Sørensen.



Alligevel mener han, at det er farligt at lade klimapolitikken afhænge af teknologiske nybrud, som vi endnu ikke kender til.



"Argumentet om, at der kommer nogle teknologiske fremskridt, som gør det billigere at reducere senere hen, kan der selvfølgelig være noget om. Men omvendt har vi høstet mange af de lavthængende frugter i klimapolitikken allerede. Nu venter der nogle sværere og dyrere tiltag forude. Og hvis vi udskyder det for længe, så risikerer vi, at vi ikke når målet," siger Peter Birch Sørensen.



Samtidig er der den risiko ved at afvente den teknologiske udvikling, at klimaforandringerne passerer nogle vendepunkter, som det bliver umuligt at genoprette.



"Der er en risiko for, at vi kommer til at passere et punkt, hvor vi ikke kan skrue udviklingen tilbage, og der sker pludselige og uigenkaldelige klimaforandringer," afslutter Peter Birch Sørensen.