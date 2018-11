Sveriges Talman giver statsministeropgave til Löfven

Talmannen i Sverige meddeler på et pressemøde, at han nominerer Socialdemokraternas leder, Stefan Löfven, til statsminister.



Riksdagen har tidligere stemt Moderaternes Ulf Kristersson ned som statsminister, efter at han var nomineret af talmannen, Andreas Norlén.



Löfven har nu fået mandat til at foreslå en regering, som der skal til afstemning i Riksdagen.



Centerlederen Annie Lööf meddelte torsdag, at hun måtte opgive at bryde dødvandet i den politiske situation i Sverige.



Lööf, hvis parti er en svensk pendant til De Radikale i Danmark, var den tredje partileder, der gjorde forsøg på danne en svensk regering siden valget for mere end to måneder siden.



Krisen kan i sidste instans ende med udskrivning af nyvalg.



/ritzau/TT