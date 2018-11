USA opfordrer allierede til at undgå Huaweis teleudstyr

Den amerikanske regering har lanceret en kampagne over for udenlandske allierede for at overtale internetudbydere i landene til at undgå telekommunikationsudstyr fra den kinesiske leverandør Huawei Technologies.



Det skriver Wall Street Journal.



Kampagnen er udarbejdet for at imødekomme cybersikkerhedsrisikoen, der er knyttet til det kommende skifte til 5G-netværket. De amerikanske myndigheder har ligeledes orienteret allierede regeringer, herunder Tyskland, Italien og Japan, som allerede bruger Huaweis udstyr, om deres bekymringer.



"Vi taler med andre lande i verden om vores bekymringer knyttet til cybersikkerhed. Når landende overvejer at skifte til 5G-netværket, gør vi dem opmærksom på vores bekymringer. Der er en række komplikationer knyttet til 5G-netværket, der gør det mere sårbart overfor cyberangreb," siger en amerikansk embedsmand til Wall Street Journal.



Initiativet kommer ovenpå stigende spændinger mellem USA og Kina med den igangværende handelskrig og ses, ifølge Wall Street Journal, af flere embedsmænd også som et led i en bredere teknologisk kold krig mellem nationerne.



De amerikanske bekymringer er især knyttet til lande med amerikanske militærbaser, da meget datatrafik på militærbaser går igennem kommercielle netværk, skriver avisen.



/ritzau/FINANS