2. viceborgmester og formand for Social- og Sundhedsudvalget i Rudersdal Kommune, Kenneth Birkholm (K) er torsdag blevet dømt for momsunddragelse af særlig grov beskaffenhed.



Det skriver Frederiksborg Amts Avis.



Politikeren blev kendt skyldig i momssvindel for 651.190 kroner.



Momsunddragelsen har fundet sted, da Kenneth Birkholm var eneanpartshaver og direktør for virksomheden Dokebi Holding, skriver Frederiksborg Amts Avis.



Dommen lyder på fem måneders fængsel, der er gjort betinget mod, at Kenneth Birkholm udfører 100 timers samfundstjeneste.



Han skal desuden betale en bøde på 650.000 kroner, ligesom han skal betale sagens omkostninger.



Kenneth Birkholm modtog dommen, selv om hans forsvarer rådede ham til at anke.



Politikeren har ifølge Frederiksborg Amts Avis tidligere meldt ud, at han vil trække sig fra sit politiske virke, hvis han blev idømt en frihedsstraf.



Det er han nu blevet, så det tyder altså på, at Rudersdal kommunalbestyrelse får et nyt medlem i form af den konservative suppleant Lars Engelberth.



/ritzau/