May tager til Bruxelles i sidste øjeblik for at redde brexit-topmøde

Storbritanniens premierminister Theresa May planlægger en tur til Bruxelles lørdag i sidste øjeblik før søndagens brexit-topmøde og forhandlere på britiske og europæisk side arbejder på at få lavet en brexit-aftale inden for de næste 48 timer.Onsdag mødtes May med EU-Kommissionens formand Jean-Claude Juncker, hvor der ifølge Bloomberg blev gjort fremskridt, men et endeligt resultat blev ikke opnået. Lørdag skal de to mødes, hvor de håber at få en aftale på plads om forholdet mellem EU og Storbritannien på den anden side af brexit."Jeg vender tilbage på lørdag til yderligere møder, inklusive endnu et med formand Juncker for at diskutere, hvordan vi kan sikre, at vi kan ende denne proces på en måde, der er i befolkningen i begge landes interesse," sagde May til BBC onsdag.Ifølge Bloomberg fortæller en EU-embedsmand, at mødet lørdag vil blive holdt uanset hvad, hvilket indikerer en forventning om, at de udestående forhindringerne kan overkommes.Torsdag morgen forventer EU-ambassadører at modtage et udkast til aftalen, inden et møde med Sabine Weyand, EU's assisterende chefforhandler, skriver mediet.Forhandlerne planlagde at arbejde natten igennem onsdag for at få udkastet til aftalen klar, fortæller en embedsmand til Bloomberg."Vi har givet vores forhandlere en retning her til aften. Arbejdet på disse problemstillinger vil starte omgående. Jeg mener, at vi har givet dem tilstrækkelig retning til, at de kan løse de resterende problemstillinger," siger May til BBC ifølge Bloomberg.Hvis de ikke bliver løst, er der en risiko for, at EU-ledere aflyser mødet, hvilket vil være en kæp i hjulet på Mays håb at afslutte forhandlingerne inden udgangen af november.