Danmark vil suspendere våbeneksport til Saudi-Arabien: "Grænsen er nået"

Udenrigsministeriet suspenderer godkendelser af eksport af våben til Saudi-Arabien.



Det oplyser Udenrigsministeriet.



"Saudi-Arabien spiller helt tydeligt en negativ rolle. Jeg mener, at det er på tide, at vi sender et klart signal om også fra europæisk side, at nu er grænsen er nået," siger Anders Samuelsen (LA).



Han håber, at flere EU-lande vil følge. Tyskland har allerede stoppet eksporten, mens USA fortsat eksporterer for milliarder.



Beslutningen er truffet i lyset af den fortsat bekymrende situation i Yemen, sagen vedrørende den saudiske journalist Jamal Khashoggi og nylige drøftelser blandt EU's udenrigsministre i mandags.



Helt formelt indstiller Udenrigsministeriet godkendelserne af våbeneksport og dual-use produkter, der har både en civil og militær anvendelse som eksempelvis overvågningsudstyr.



Der blev givet ti anbefalinger til eksport fra Udenrigsministeriet i 2017, men det står ikke umiddelbart klart, hvor mange penge der omsættes for.



Rigspolitiet og Erhvervsstyrelsen er ansvarlige for at beslutte, hvorvidt der skal udstedes tilladelser til, at danske virksomheder kan eksportere henholdsvis våben og dual-use produkter.



Udenrigsministeriet indgår som høringspart.



/ritzau/