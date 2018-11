Der er lave forventninger til Lööfs forsøg på ny svensk regering

Torsdag kan Sverige komme et skridt videre mod en ny regering.



Det er nemlig dagen, hvor Centerpartiets leder, Annie Lööf, skal afgive rapport til formanden for den svenske Riksdag, talman Andreas Norlén.



Lööf blev for en uge siden udpeget som ny forhandlingsleder i forsøget på at få løst dødvandet i svensk politik.



Men der er ikke meget, der tyder på, at det lykkes. Sådan lyder det ifølge det svenske nyhedsbureau TT fra flere svenske partiledere. Og Lööf selv var også bevidst om, at det er en svær opgave, hun er sat på.



"Jeg er klar over, at situationen er ekstremt kompliceret," sagde hun sidste torsdag, da hun blev udpeget som forhandlingsleder.



Ifølge TT har hun den seneste uge haft møde med Socialdemokraternas leder, Stefan Löfven, Miljöpartiet, Moderaterna og Kristdemokraterna. Alle hver for sig.



Hun har ikke holdt noget fælles møde med partierne i det borgerlige samarbejde Alliansen, og derfor vurderer gruppeformand for Socialdemokraterna Anders Ygeman også, at der er lange udsigter til en endelig regeringsdannelse.



"Jeg ved ikke, om hun beder om en forlængelse (for forhandlingsrunden, red.). Det må hun selv svare på," siger han til TT.



Hvis hun ikke gør det, så indkalder talmannen til en ny forhandlingsrunde med partilederne, vurderer Ygeman.



Annie Lööf er den tredje partileder, der gør forsøget siden valget for mere end to måneder siden.



Først måtte det konservative parti Moderaternas leder, Ulf Kristersson, opgive at samle flertal bag sig.



Derefter forsøgte den socialdemokratiske fungerende statsminister, Stefan Löfven, uden held.



Efter det måtte Ulf Kristersson så igen kaste håndklædet i ringen i sit andet forsøg.



Han forsøgte at danne regering med Kristdemokraterna. Men den konstellation blev stemt ned i Riksdagen. 154 stemte for, men 195 stemte imod.



Det er første gang i nyere svensk politisk historie, at en regeringsdannelse har ladet vente på sig i så lang tid.



/ritzau/