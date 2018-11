Onsdag truer Spaniens premierminister, Pedro Sánchez, med at stemme nej til en aftale om Storbritanniens exit fra EU. Aftalen bliver det altoverskyggende emne på et EU-topmøde søndag.



"Hvis ikke dette er løst inden søndag, vil Spaniens pro-europæiske regering desværre blive nødt til at stemme nej," siger Sánchez på et pressemøde i byen Valladolid.



Samme aften i Bruxelles forlod EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, og Storbritanniens premierminister, Theresa May, et møde uden at opnå et resultat.



De har aftalt endnu et møde, hvor de håber at få en aftale på plads om forholdet mellem EU og Storbritannien på den anden side af skilsmissen mellem de to. Det møde bliver i sidste øjeblik, på lørdag.



"Jeg vender tilbage på lørdag til yderligere møder, inklusive endnu et med formand Juncker for at diskutere, hvordan vi kan sikre, at vi kan ende denne proces på en måde, der er i begge vores befolkningers interesse," siger May til BBC.



"Der er stadig nogle emner, som mangler en løsning."



Storbritanniens exit, det såkaldte brexit, har været en realitet, siden en folkeafstemning i 2016 endte med et flertal for at forlade EU.



Siden da har et længere forhandlingsforløb om den såkaldte skilsmisseaftale og et fremtidigt forhold udspillet sig.



Søndag skal EU's 27 regeringsledere mødes til topmøde. De skal her diskutere den aftale om brexit, som forhandlere fra Storbritannien og EU er nået frem til.