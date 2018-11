EU vil åbne budgetsag mod Italien

EU-Kommissionen vil indlede en sag mod Italien, der ifølge kommissionen har et uforholdsmæssigt stort underskud.



Først skal eurolandene dog formelt høres i sagen. De har for nylig givet fuld opbakning til kommissionens holdning til Italiens budget.



"Det er nu op til medlemslandene at gøre deres mening gældende i løbet af de næste to uger. Hvis de er enige, hvilket nok er logisk, så er kommissionen nødt til at indlede en sådan procedure," siger EU-økonomikommissær Pierre Moscovici.



Med onsdagens beslutning fra EU-Kommissionen er vejen banet for, at Italien kan straffes. Men det bliver tidligst til næste år.