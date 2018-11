John McDonnell, finansordfører for Labour i Storbritannien, siger, at et flertal i parlamentet ikke støtter brexitaftalen med EU. Det skriver Reuters.



Han siger, at Labour og regeringen kan forhandle om en ny plan. Han pointerer, at et stort flertal er imod et hårdt exit - en udtræden uden en aftale med EU.



McDonnell ville blive Storbritanniens finansminister, hvis Labour kan udnytte utilfredsheden med premierminister Theresa Mays lederskab og vinde regeringsmagten. Han siger, at hans parti nu afventer og ser, hvad May kan opnå mere i Bruxelles.



"Vi har ikke på nogen måde travlt med at få stillet et mistillidsvotum til May," siger McDonnell i et interview med Reuters



"Det er meget muligt, at der sker nogle ændringer, når hun forhandler videre. Vi vil tage stilling til det der," siger han.



Efter at have offentliggjort et udkast til brexitaftalen i sidste uge synes May at have mistet opbakning fra det lille nordirske parti DUP, som har været de konservatives støtteparti i Underhuset. Regeringen risikerer også et åbent oprør i sit eget konservative bagland.



En talsmand for May siger dog onsdag til Reuters, at alliancen med DUP er intakt.



Labour håber på anden aftale





Under en meget ophedet spørgetime i parlamentet advarede May om, at det kan ende med et hårdt brexit, hvis den foreliggende aftale nedstemmes.



"Bliver aftalen stemt ned, vil der blive mere usikkerhed, eller vi kan risikere, at der ikke bliver noget brexit," sagde May.



Labours leder, Jeremy Corbyn, var offensiv og kaldte brexitaftalen for en fiasko.



"Det er på tide, at der bliver gjort plads til os, der kan og vil," sagde Corbyn i spørgetimen, der fandt sted, umiddelbart før Theresa May fløj til Bruxelles.



McDonnell har nævnt muligheden for - hvis May ikke længere kan samle et flertal i parlamentet - at hun går af uden at udskrive valg og giver Labour en chance for at få en anden brexitaftale på plads.



"Alt kan ske, siger han, men erkender samtidig, at det er svært at forestille sig, at Labour overtager magten, uden at der har været holdt valg."