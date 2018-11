Senatorer vil have ny saudi-undersøgelse med fokus på kronprins

USA's præsident, Donald Trump, er blevet bedt om at få skabt mere klarhed om, hvilken rolle Saudi-Arabiens kronprins, Mohammed bin Salman, har spillet i forbindelse med drabet på journalisten Jamal Khashoggi.



Både republikanske og demokratiske ledere fra Senatets udenrigsudvalg har tirsdag sendt et brev til præsidenten og anmodet om endnu en undersøgelse i sagen.



Forinden havde Trump understreget, at han står for "America first", og at han ikke vil risikere, at meget lukrative handelsaftaler med Saudi-Arabien i stedet går til Kina og Rusland.



I en aftale om våbenhandel mellem USA og Saudi-Arabien har Saudi-Arabien forpligtet sig til at købe våben for 720 milliarder kroner i USA.



Trump har sagt, at kronprinsen "meget vel kan have vidst besked" om det brutale drab på Khashoggi i det saudiarabiske konsulat i Istanbul.



- Måske vidste han det, måske vidste han det ikke, udtalte den amerikanske præsident, som også har henvist til, at CIA har ikke kunnet fastslå omstændighederne ved drabet "100 procent".



Efter præsidentens udtalelser har den republikanske senator Bob Corker og demokraten Bob Menendez på vegne af udenrigsudvalget opfordret Trump til at få undersøgt sagen nærmere.



De opfordrer til, at der i en ny undersøgelse især kommer fokus på kronprinsen.



Den republikanske senator Rand Paul siger, at det er "en fejltagelse", at præsident Trump fortsætter med at støtte våbensalg til Saudi-Arabien efter Khashoggis død.



- Det er et tegn på svaghed, at man ikke går i rette med Saudi-Arabien, siger han.



Paul siger, at det at sælge våben til Saudi-Arabien ikke er et beskæftigelsesprogram.



- USA bør ikke belønne Saudi-Arabiens dårlige adfærd, tilføjer han.



Trump har kaldt drabet på Khashoggi for "en forfærdelig forbrydelse, som vort land ikke kan tolerere".



Men Trump kalder samtidig Saudi-Arabien for "en strålende allieret".



- USA har til hensigt at forblive en urokkelig partner for Saudi-Arabien, siger han.



Trump har pointeret, at Saudi-Arabien økonomisk støtter krigen mod "radikal islamistisk terrorisme". Iran bliver modsat fremhævet som USA's fjende i Mellemøsten.



