EU indleder sag mod Italien om for stort underskud: "Vi mener, at der er risiko for, at landet i søvne bevæger sig mod ustabilitet"

EU-Kommissionen vil indlede en sag mod Italien, der ifølge kommissionen har et uforholdsmæssigt stort underskud.Først skal eurolandene dog formelt tage stilling til sagen. De har for nylig givet fuld opbakning til kommissionens holdning til Italiens budget."Det er nu op til medlemslandene at gøre deres mening gældende i løbet af de næste to uger. Hvis de er enige, hvilket nok er logisk, så er kommissionen nødt til at indlede en sådan procedure," siger EU-økonomikommissær Pierre Moscovici. Med onsdagens beslutning fra EU-Kommissionen er vejen banet - hvis de øvrige eurolande er enige - for en procedure, der kan føre til, at Italien kan straffes.Først indledes en dialog, hvor kommissionen vil forsøge at få Italien til at rette ind."Det bekymrer alle eurolande," siger Valdis Dombrovskis, som er en af EU-Kommissionens næstformænd, på et pressemøde i Bruxelles.Den italienske regering indsendte i slutningen af oktober et budget, der historisk blev afvist af kommissionen.Italiens regering blev - som det første euroland til dato - bedt om at begynde forfra med regnemaskinen og sende et nyt budget.Det gjorde italienerne 13. november - i sidste time. Men det nye budget indeholdt blot kosmetiske ændringer i forhold til kritikkens vægt."Vi mener, at der er risiko for, at landet i søvne bevæger sig mod ustabilitet. Det er det italienske folks velbefindende og velstand, der er på spil," siger Dombrovskis.Onsdag har Italiens officielle statistikkontor udsendt en prognose, der forudsiger en vækst på 1,1 procent i år og 1,3 procent næste år.Prognoserne er mindre optimistiske end landets EU-skeptiske regering, som er en koalition mellem Femstjernebevægelsen og Ligaen.Regeringen i Rom har sagt, at øgede offentlige udgifter vil få væksten til at stige og dermed samlet være positiv for landets økonomi.Det argument bliver skudt ned af EU-Kommissionen onsdag./ritzau/