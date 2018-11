EU-Parlamentet vil et spadestik dybere i Danske Bank-sagen

Mandag stod den på høring i Folketinget for whistlebloweren i Danske Bank-sagen om hvidvask, britiske Howard Wilkinson.



Men det er ikke kun i Danmark, at en af de største hvidvasksager i Europas historie har interesse.



Også Europa-Parlamentet vil høre nærmere om, hvordan svindel for op mod 1500 mia. kr. kunne lade sig gøre, og hvem der bærer ansvaret i den omfattende sag.



Det får medlemmerne af parlamentet mulighed for, når Wilkinson onsdag lægger vejen forbi Bruxelles for at svare på deres spørgsmål. Med ham er Stephen M. Kohn, der er hans advokat.



Ved at have dem begge til rådighed under høringen sigter EU-Parlamentet ikke blot efter dybere forståelse for sagen, men også for de juridiske processer i forhold til dansk lovgivning og EU-lovgivning.



Derudover skal Danske Banks administrerende direktør, Jesper Nielsen, stå skoleret for parlamentet.



Høringen er sat til at vare fra klokken 9.15 til klokken 13.



Den finder sted på opfordring af europaparlamentariker Jeppe Kofod (S). Han står i spidsen for EU-Parlamentets særlige skattesnydsudvalg.



Han vil blandt andet spørge ind til den fortrolighedserklæring, som Wilkinson er bundet af. Ifølge Wilkinson hindrer den ham i at udlægge væsentlige detaljer om sagen.



Både Wilkinson, Kohn og Nielsen vil blive hørt om erklæringen. Danske Bank har allerede på forhånd modtaget spørgsmål på skrift om indholdet af den.



Høringen kommer til at foregå i tre dele. Først vil Howard Wilkinson og Stephen M. Kohn tage plads i parlamentet.



Her vil henholdsvis Jeppe Kofod og Ludek Niedermayer, som begge er ordførere for det særlige skattesnydsudvalg, først stille deres spørgsmål.



Derefter får en repræsentant for hver af partigrupperne i parlamentet mulighed for at stille spørgsmål. Samme procedure vil gøre sig gældende, når Jesper Nielsen bagefter tager plads i den varme stol.



I tredje og sidste del besvarer en repræsentant fra Den Europæiske Bankmyndighed (EBA) spørgsmål.



