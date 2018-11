Drabet på journalisten Jamal Khashoggi på Saudi-Arabiens konsulat i den tyrkiske by Istanbul kommer ikke til at ændre på, at Saudi-Arabien er USA's allierede i Mellemøsten og også fremover vil være det.



Sådan lyder det i en længere udtalelse fra USA's præsident, Donald Trump, der er udsendt tirsdag.



Den saudiarabiske journalist Jamal Khashoggi, der var en kendt kritiker af styret i Saudi-Arabien, boede i eksil i USA. Han var på konsulatet i Istanbul for at få nogle papirer til sit ægteskab med sin tyrkiske forlovede.



Han gik ind på konsulatet 2. oktober, hvorefter han blev dræbt.



I sin udtalelse tirsdag kommer præsidenten med et længere argument for, hvorfor USA ikke har tænkt sig at gøre yderligere i sagen, end de sanktioner som USA har rettet mod 17 borgere fra Saudi-Arabien.



Blandt andet mener Donald Trump ikke, at det er muligt at gennemskue, om drabet blev beordret af Mohammed bin Salman, Saudi-Arabiens kronprins.



"Vores efterretningstjenester fortsætter med at skaffe al mulig information, men det kan meget vel være, at kronprinsen havde kendskab til denne tragiske hændelse. Måske havde han, og måske havde han ikke," siger Trump i udtalelsen.



Det står i kontrast til den konklusion, som USA's efterretningstjeneste CIA ifølge en række amerikanske medier såsom Washington Post, er kommet til.