Danmark er et digitalt fyrtårn, når det gælder digitalisering af den offentlige sektor og det private erhvervsliv, mens tyskerne halter efter.



Det siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) tirsdag på den største digitale messe i Tyskland med mere end 10.000 deltagere, hvor han er inviteret til at lære fra sig. Danmark er valgt til partnerland, og statsministeren er hovedtaler.



"Vi oplever som noget helt naturligt NemID, som er nøglen til det hele. Det er nøglen til vores bank, til skattevæsenet, og hvis vi skal bestille plads i børnehaven. Det er de slet, slet ikke i nærheden af", siger han.



Danmark er førende på digitalisering og topper lister i både EU- og FN-regi.



Grundet Tysklands størrelse og historie med overvågning i DDR-tiden har det haltet med at gøre det offentliges kontakt med borgerne digital.



Tyskerne er mere mistroiske overfor det offentliges håndtering af borgernes data.



80 procent af danskerne siger, at de stoler på, at det offentlige håndterer deres data ordentlig. Det tilsvarende tal for tyskerne er 36 procent ifølge statsministeren.



"Man skal tage det alvorligt også for at bevare borgernes tillid, for det hviler på tillid det her. Når vi har kunnet komme så langt i Danmark, at vi er nummer et i verden, så er det, fordi borgerne overordnet har tillid til det offentlige," siger Lars Løkke Rasmussen.



Han er da også klar over, at det åbner for flere potentielle problemer som læk af data og cybertrusler, nu hvor Danmark snart står overfor et folketingsvalg.



"Udfordringen ved digitaliseringen er, at nogle sektorer bliver sårbare for cyberangreb som eksempelvis sundhedssektoren, energisektoren, militære installationer eller vores demokrati," siger han.



Ligesom på den grønne dagsorden, kan Danmark derfor være en god ambassadør, når det drejer sig om at digitalisere samfund ifølge statsministeren.



"De it-kompetencer vi har, har vi haft med som flødeskum på kagen, når vi har lavet fremstød, der har handlet om bæredygtighed eller den grønne omstilling. Det slår mig her i Tyskland, at der er et fuldstændig særskilt marked, og det skal vi gribe ud efter, for vi er dygtigere, end vi tror," siger han.