Selv om et stort flertal i Folketinget har tilkendegivet, at de vil arbejde for flere grønne biler på de danske veje, er der alligevel ikke opnået enighed om nye registreringsafgifter for elbiler de kommende år.



Derfor reagerer partierne i rød blok nu og fremsætter tirsdag et lovforslag, der er kopieret fra regeringens finanslovsudspil.



Her foreslås det at fjerne afgiften på el- og hybridbiler op til 400.000 kroner i 2019 og 2020.



Afgiften på elbiler er i øjeblikket nu sat til 20 procent af afgiften for benzinbiler frem til 1. januar 2019.



Herefter skulle den hæves til 40 procent og gradvist frem mod 2022 stige til 100 procent.